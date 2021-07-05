“በኢትዮጵያ ስም አፍ የፈታሁ የወታደር ልጅ ነኝ” ሻለቃ የወይንሐረግ በቀለ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በኢትዮጵያ ስም አፍ የፈታሁ የወታደር ልጅ ነኝ” ሻለቃ የወይንሐረግ በቀለPlay13:23ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Major/Journalist Yewoinhareg Bekele. Source: YH.BekeleGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.63MB)Published 5 July 2021 at 4:17pmBy Martha TsegawSource: SBS ሻለቃ የወይንሐረግ በቀለ፤ የአገር መከላከያ ጋዜጠኛ ናቸው። በቅርቡ ለሕትመት ስላበቁት “የወታደር ልጅ ነኝ” መጽሐፋቸው ይዘትና ግለ ታሪካቸውን አሰናስለው ይናገራሉ።Published 5 July 2021 at 4:17pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementቅንጭብ የመጽሐፍ ጭብጥየስንኝ ቋጠሮየወላጅ ውለታ ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ