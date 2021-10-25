ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የአሜሪካ የአጎኣ ችሮታዋን መሰረዝ ጉዳቱ ምን ያህል ነው? የኢትዮጵያ አማራጭ መፍትሔስ ምንድነው?Play15:46ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Mamo Esmelealem Mihretu. Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (28.89MB)Published 25 October 2021 at 7:42pmBy Demeke KebedeSource: SBS አቶ ማሞ እስመለዓለም ምህረቱ - የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ገዲብ የምጣኔ ሃብት አማካሪና የኢትዮጵያ ዋና የንግድ ተደራዳሪ፤ በቅርቡ የውጭ ፖሊሲ መጽሔት ላይ የፕሬዚደንት ጆ ባይደን አስተዳደር የAfrican Growth and Opportunity Act (AGOA) ልዩ ጥቅምን እንዳያጥፍ ለንባብ ያበቁትን መጣጥፍ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 25 October 2021 at 7:42pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአጎኣ ጠቀሜታ ለኢትዮጵያየአጎኣ በአሜሪካ መሰረዝና ጉዳቶቹአጎኣና የአፍሪካ ምጣኔ ሃብት ትስስሮሽShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ