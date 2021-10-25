ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የአሜሪካ የአጎኣ ችሮታዋን መሰረዝ ጉዳቱ ምን ያህል ነው? የኢትዮጵያ አማራጭ መፍትሔስ ምንድነው?

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Mamo Esmelealem Mihretu.

Mamo Esmelealem Mihretu. Source: SBS Amharic

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Published 25 October 2021 at 7:42pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

አቶ ማሞ እስመለዓለም ምህረቱ - የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ገዲብ የምጣኔ ሃብት አማካሪና የኢትዮጵያ ዋና የንግድ ተደራዳሪ፤ በቅርቡ የውጭ ፖሊሲ መጽሔት ላይ የፕሬዚደንት ጆ ባይደን አስተዳደር የAfrican Growth and Opportunity Act (AGOA) ልዩ ጥቅምን እንዳያጥፍ ለንባብ ያበቁትን መጣጥፍ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 25 October 2021 at 7:42pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የአጎኣ ጠቀሜታ ለኢትዮጵያ
  • የአጎኣ በአሜሪካ መሰረዝና ጉዳቶቹ
  • አጎኣና የአፍሪካ ምጣኔ ሃብት ትስስሮሽ
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