ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ባለፉት ሶስት ዓመታት የኢትዮጵያን የውጭ ዕዳ በ10 ፐርሰንት መቀነስ ተችሏል፤ ትልቁ የኢኮኖሚ ሪፎርም አጀንዳችን የዋጋ ግሽበትን መቆጣጠር ቢሆንም አጥጋቢ ሥራ እንዳልተሠራ እንቀበላለን” ማሞ እስመለዓለም ምህረቱ

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Mamo Esmelealem Mihretu.

Mamo Esmelealem Mihretu. Source: SBS Amharic

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Published 27 October 2021 at 1:10pm, updated 27 October 2021 at 7:37pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

አቶ ማሞ እስመለዓለም ምህረቱ - የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ገዲብ የምጣኔ ሃብት አማካሪና የኢትዮጵያ ዋና የንግድ ተደራዳሪ፤ የበጀት ድጋፍና የልማት ብድርንና የኑሮ ውድነት ለመቀነስ እየተደረጉ ባሉ ጥረቶች ዙሪያ የኢትዮጵያ መንግሥትን ገጥመው ስላሉ የአገር ውስጥና ዓለም አቀፋዊ ተግዳሮችና ያስገኛቸውን ስኬቶች አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 27 October 2021 at 1:10pm, updated 27 October 2021 at 7:37pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የውጭ ዕዳ ጫና
  • የሰብዓዊ ልማት ብድርና የበጀት ድጋፍ
  • የዋጋ ግሽበት ቁጥጥር
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