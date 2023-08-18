"የአውስትራሊያ የመጀመሪያ ነዋሪዎችን ኑሮ እንዳየሁት በጣም ነው የሚያሳዝነው" አቶ ማርሸት መሸሻ

"የአውስትራሊያ የመጀመሪያ ነዋሪዎችን ኑሮ እንዳየሁት በጣም ነው የሚያሳዝነው" አቶ ማርሸት መሸሻPlay10:58Marshet Meshesha. Credit: M.MesheshaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.58MB) አቶ ማርሸት መሸሻ፤ በምዕራብ አውስትራሊያ የማዕድን ፍለጋና ምርምር ባለሙያ ናቸው። አውስትራሊያ የድምፅ ለፓርላም ሕዝበ ውሳኔን ለማካሔድ በማምራት ላይ ከመሆኗ ጋር አያይዘው፤ ስለ አውስትራሊያ ነባር ዜጎች ያላቸውን ግንዛቤና፣ በሥራና የግል ግንኙነቶች አላስተዋሏቸው የነባር ዜጎች ማኅበራዊ ጉስቁልናና መንፈሳዊ ዕሴቶች አንስተው ይናገራሉ።አንኳሮችየአውስትራሊያ ነባር ዜጎችን መረዳትትውውቅኮሮቦሪተጨማሪ ያድምጡ"የመጠጥ ጥገኝነትን፣የሕፃናት ጉስቁልናንና ከመጠን ያለፈ እሥራትን የማቃለል ሃሳብ ይዞ ለሚመጣ ሕዝበ ውሳኔ የአውስትራሊያ ሕዝብ እሺ ይላል ብዬ አስባለሁ" አቶ ማርሸት መሸሻShareLatest podcast episodesይዲድያ ፋሲል በፐርዝ ብላክ ስዋን ዌስት የአውስትራሊያ ፉትቦል ተጫዋችአዲስ አበባ ውስጥ የታሰሩ ሰዎችን ትክክለኛ የማቆያ አድራሻ ለማግኘት አዋኪ ሆኖ መገኘቱን መንግሥታዊው የሰብዓዊ መብቶች ድርጅት ገለጠይዲድያ ፋሲል በፐርዝ ብላክ ስዋን ዌስት የአውስትራሊያ ፉትቦል ተጫዋች"የመጠጥ ጥገኝነትን፣የሕፃናት ጉስቁልናንና ከመጠን ያለፈ እሥራትን የማቃለል ሃሳብ ይዞ ለሚመጣ ሕዝበ ውሳኔ የአውስትራሊያ ሕዝብ እሺ ይላል ብዬ አስባለሁ" አቶ ማርሸት መሸሻ