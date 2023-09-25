“ አላማችን ቅን ልብ ያላቸውን ሰዎች በአንድ ላይ በማድረግ የተቸገሩትን መርዳት ነው ። ” - ማርታ ቦረና

Marta Borena

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ማርታ ቦረና የብሬቭ ህርትስ የቦርድ አባል በመጪው አርብ ከይድነቃቸው ተሰማ ማኅበራዊ እግር ኳስ ክለብ ጋር በጣምራ ስላዘጋጁት የቤተሰብ ፕሮግራም ይናገራሉ ።

Key Points
  • ብሬቭ ህርትስ እና ትሩፋቶቹ
  • የተማሪዎች እረፍት ጊዜ መዝናኛዎች
  • በሜልበርን የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች
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