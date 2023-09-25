“ አላማችን ቅን ልብ ያላቸውን ሰዎች በአንድ ላይ በማድረግ የተቸገሩትን መርዳት ነው ። ” - ማርታ ቦረና

“ አላማችን ቅን ልብ ያላቸውን ሰዎች በአንድ ላይ በማድረግ የተቸገሩትን መርዳት ነው ። ” - ማርታ ቦረናPlay04:10Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.94MB) ማርታ ቦረና የብሬቭ ህርትስ የቦርድ አባል በመጪው አርብ ከይድነቃቸው ተሰማ ማኅበራዊ እግር ኳስ ክለብ ጋር በጣምራ ስላዘጋጁት የቤተሰብ ፕሮግራም ይናገራሉ ።Key Pointsብሬቭ ህርትስ እና ትሩፋቶቹየተማሪዎች እረፍት ጊዜ መዝናኛዎችበሜልበርን የሚደረጉት እንቅስቃሴዎችShareLatest podcast episodesበአውስትራሊያ የከተማ መኪና ማቆሚያ ደንቦችና ሥነ ምግባር፤ ምን ይፈቀዳል፣ ምን ይከለከላል" እንኳን ለመውሊድ በአል አደረሳችሁ። " - ሼህ አብድራህማን ሐጂ ከቢር“ እንኳን ለመስቀል በአል አደረሳችሁ። ” - መልአከ ጸሀይ ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ ጎበና"ፍቅር ፍርንባዬ ድረስ ነበር የያዘኝ፤ ማሰብና መናገር እስኪያቅተኝ ድረስ" ድምፃዊ ኤልያስ "ኪዊ"