ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በትግራይ ያሉ ሊቃውንት፣ ሊቃነ ጳጳሳት፣ የካህናትና የሊቃውንት ጉባኤ የለየለት አቋማቸውን ባይገልፁም የሰላም ጥሪና መግለጫዎችን ለቅዱስ ሲኖዶስ አቅርበዋል” መጋቢ ምስጢር አብይ ኃይሌ

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Megabi Mistir Abiy Haile Addis. Source: AH.Addis

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Published 24 December 2021 at 5:41pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

መጋቢ ምስጢር አብይ ኃይሌ አዲስ - የዓለም አቀፍ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ካህናት ማኅበር የሕዝብ ግንኙነት ክፍል አባል፤ ስለ ማኅበረ ካህናቱ አቋምና የሰላም ጥሪ ይናገራሉ።

Published 24 December 2021 at 5:41pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች

 

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  • ዳግም አስተዳደራዊ ግንኙነትን ከቅዱስ ሲኖዶስ ጋር
  • ተጠያቂነትና ፍትሕ
  • የሃይማኖት መሪዎች የሰላም ሚና
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