“በትግራይ ያሉ ሊቃውንት፣ ሊቃነ ጳጳሳት፣ የካህናትና የሊቃውንት ጉባኤ የለየለት አቋማቸውን ባይገልፁም የሰላም ጥሪና መግለጫዎችን ለቅዱስ ሲኖዶስ አቅርበዋል” መጋቢ ምስጢር አብይ ኃይሌ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በትግራይ ያሉ ሊቃውንት፣ ሊቃነ ጳጳሳት፣ የካህናትና የሊቃውንት ጉባኤ የለየለት አቋማቸውን ባይገልፁም የሰላም ጥሪና መግለጫዎችን ለቅዱስ ሲኖዶስ አቅርበዋል” መጋቢ ምስጢር አብይ ኃይሌPlay15:39ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Megabi Mistir Abiy Haile Addis. Source: AH.AddisGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.62MB)Published 24 December 2021 at 5:41pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS መጋቢ ምስጢር አብይ ኃይሌ አዲስ - የዓለም አቀፍ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ካህናት ማኅበር የሕዝብ ግንኙነት ክፍል አባል፤ ስለ ማኅበረ ካህናቱ አቋምና የሰላም ጥሪ ይናገራሉ።Published 24 December 2021 at 5:41pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementዳግም አስተዳደራዊ ግንኙነትን ከቅዱስ ሲኖዶስ ጋርተጠያቂነትና ፍትሕየሃይማኖት መሪዎች የሰላም ሚናShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ