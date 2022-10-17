ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ታቦታቱና ፅላቶቹ ደህና ናቸው፤ በዚህ ሃሳብ አይግባችሁ፤ ከዚያ ውጪ ብዙው ጠፍቷል" መልአከ አርአያም ተስፋ ኅሩይ

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Kesis Tesfa Hiruie (L) and Kesis Aragachew Yalew (R). Credit: SBS Amharic

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Published 17 October 2022 at 2:03pm, updated 2 hours ago at 2:11pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

መልአከ አርአያም ቀሲስ ተስፋ ኅሩይ - የሜልበርን ደብረሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እና ሊቀ ስዩማን ቀሲስ አራጋቸው ያለው - የሜልበርን ደብረሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አገልጋይ፤ ሰሞኑን በቤተክርስቲያኒቱ ስለደረሱት ጉዳቶች፣ የምዕመናን የትብብር ሥራዎችና የቤተክርስቲያኒቱን አገልግሎት የመጀመሪያ ጊዜ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 17 October 2022 at 2:03pm, updated 2 hours ago at 2:11pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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