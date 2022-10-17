"ታቦታቱና ፅላቶቹ ደህና ናቸው፤ በዚህ ሃሳብ አይግባችሁ፤ ከዚያ ውጪ ብዙው ጠፍቷል" መልአከ አርአያም ተስፋ ኅሩይ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ታቦታቱና ፅላቶቹ ደህና ናቸው፤ በዚህ ሃሳብ አይግባችሁ፤ ከዚያ ውጪ ብዙው ጠፍቷል" መልአከ አርአያም ተስፋ ኅሩይPlay17:31ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Kesis Tesfa Hiruie (L) and Kesis Aragachew Yalew (R). Credit: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.05MB)Published 17 October 2022 at 2:03pm, updated 2 hours ago at 2:11pmBy Martha TsegawSource: SBS መልአከ አርአያም ቀሲስ ተስፋ ኅሩይ - የሜልበርን ደብረሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እና ሊቀ ስዩማን ቀሲስ አራጋቸው ያለው - የሜልበርን ደብረሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አገልጋይ፤ ሰሞኑን በቤተክርስቲያኒቱ ስለደረሱት ጉዳቶች፣ የምዕመናን የትብብር ሥራዎችና የቤተክርስቲያኒቱን አገልግሎት የመጀመሪያ ጊዜ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 17 October 2022 at 2:03pm, updated 2 hours ago at 2:11pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችየጎርፍ አደጋየጉዳት መጠንሕዝባዊ ትብብርShareLatest podcast episodesሶስት የአውስትራሊያ ክፍለ አገራት በጎርፍ ተጎድተዋልየአርአያ ሰው ሽልማት 2015በአልኮል ሱስ እየተሰቃዩ ያሉ ዘመድ አዝማድዎን እንደምን ማገዝ እንደሚችሉ"ወደ ድርድር መሔድ አስፈላጊ ነው ተብሎ ከታመነ፤ ከስሜታዊነት ወጥቶ ሕጋዊ ማዕቀፍ ያለው ድርድር ማካሔድ ያስፈልጋል" አቶ ሰለሞን ጓዴ