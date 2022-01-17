በአውስትራሊያ የዘንድሮውን ጥምቀት በአል በወረርሽኙ ሳቢያ በየደብሩ እንዲከበር ውሳኔ ተላለፈ

Melake Tsehay Mengistu Haile Source: M Haile
Published 17 January 2022 at 10:09pm, updated 17 January 2022 at 10:22pm
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
መላክ ጸሃይ መንግስቱ ሀይሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያ የምስራቅ አውስትራሊያ እና ኒውዚላንድ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ እንዲሁም የብሪዝበን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ፤ ሀገረ ስብከቱ የዘንድሮው የጥምቀት በአል በየአድባራቱ እንዲከበር ውሳኔ አስተላልፏል ብለዋል። ህዝበ ክርስቲያኑ መንግስት የሚያወጣውን የኮሮናቫይረስ መመሪያዎችን በመከተል ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ እንዲያከብሩ አሳስበዋል ።
Published 17 January 2022 at 10:09pm, updated 17 January 2022 at 10:22pm
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