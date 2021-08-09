ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“መብቶቻችንን ለማስከበር የሕዝብ ቆጠራ ፎርም በትክክል ሞልተን መላክ እንዳለብን ለማሳሰብ እወዳለሁ” መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሉ

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Melake - Tsehay Mengistu Hailu and Seblework Tadesse

Melake - Tsehay Mengistu Hailu and Seblework Tadesse. Source: M.Hailu and SW.Tadesse

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Published 9 August 2021 at 11:01am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሉ፤ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ አሕጉረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅና የብሪዝበን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እና ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ፤ የደቡብ ብሪስበን ማኅበረሰብ ሃብ ማኔጂንግ ዳይሬክተር፤ ነገ ኦገስት 10 በመላው አውስትራሊያ ስለሚካሔደው የሕዝብ ቆጠራ ማኅበረሰባዊ ጠቀሜታ ያሳስባሉ።

Published 9 August 2021 at 11:01am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የሕዝብ ቆጠራ አስፈላጊነት
  • ሃይማኖታዊ ማንነት
  • ማኅበረሰባዊ ጠቀሜታ
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