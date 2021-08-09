“መብቶቻችንን ለማስከበር የሕዝብ ቆጠራ ፎርም በትክክል ሞልተን መላክ እንዳለብን ለማሳሰብ እወዳለሁ” መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሉ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “መብቶቻችንን ለማስከበር የሕዝብ ቆጠራ ፎርም በትክክል ሞልተን መላክ እንዳለብን ለማሳሰብ እወዳለሁ” መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሉPlay14:46ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Melake - Tsehay Mengistu Hailu and Seblework Tadesse. Source: M.Hailu and SW.TadesseGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.6MB)Published 9 August 2021 at 11:01amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሉ፤ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ አሕጉረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅና የብሪዝበን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እና ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ፤ የደቡብ ብሪስበን ማኅበረሰብ ሃብ ማኔጂንግ ዳይሬክተር፤ ነገ ኦገስት 10 በመላው አውስትራሊያ ስለሚካሔደው የሕዝብ ቆጠራ ማኅበረሰባዊ ጠቀሜታ ያሳስባሉ።Published 9 August 2021 at 11:01amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሕዝብ ቆጠራ አስፈላጊነትሃይማኖታዊ ማንነትማኅበረሰባዊ ጠቀሜታShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ