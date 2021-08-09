“በሕዝብ ቆጠራው ላይ የቋንቋ፣ ባሕላዊ፣ ሃይማኖታዊና ብሔራዊ ማንነታችን ላይ ትኩረት መስጠትን መዘንጋት የለብንም” ሰብለወርቅ ታደሰ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በሕዝብ ቆጠራው ላይ የቋንቋ፣ ባሕላዊ፣ ሃይማኖታዊና ብሔራዊ ማንነታችን ላይ ትኩረት መስጠትን መዘንጋት የለብንም” ሰብለወርቅ ታደሰPlay10:19ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Teacher helps student filling her Census forms. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.02MB)Published 9 August 2021 at 2:03pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ ኃይሉ፤ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ አሕጉረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅና የብሪዝበን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እና ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ፤ የደቡብ ብሪስበን ማኅበረሰብ ሃብ ማኔጂንግ ዳይሬክተር፤ ነገ ኦገስት 10 በመላው አውስትራሊያ ስለሚካሔደው የሕዝብ ቆጠራ ማኅበረሰባዊ ጠቀሜታ ያሳስባሉ።Published 9 August 2021 at 2:03pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሕዝብ ቆጠራ ትኩረት አቅጣጫብሔራዊ ማንነትየፎርም አሞላል እገዛShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ