“ እንኳን ለመስቀል በአል አደረሳችሁ። ” - መልአከ ጸሀይ ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ ጎበና

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መልአከ ጸሀይ ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ ጎበና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የሰሜን አፍሪካ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት።

Key Points
  • የደመራ እና መስቀል በአል ታሪካዊ ዳራ
  • የበአሉ አከባበር በአውስትራሊያ
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