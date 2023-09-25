“ እንኳን ለመስቀል በአል አደረሳችሁ። ” - መልአከ ጸሀይ ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ ጎበና

“ እንኳን ለመስቀል በአል አደረሳችሁ። ” - መልአከ ጸሀይ ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ ጎበናPlay13:16Melake Tsehay Komos Aba Gebreselassie GobenaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.1MB) መልአከ ጸሀይ ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ ጎበና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የሰሜን አፍሪካ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት።Key Pointsየደመራ እና መስቀል በአል ታሪካዊ ዳራየበአሉ አከባበር በአውስትራሊያ ShareLatest podcast episodesበአውስትራሊያ የከተማ መኪና ማቆሚያ ደንቦችና ሥነ ምግባር፤ ምን ይፈቀዳል፣ ምን ይከለከላል“ አላማችን ቅን ልብ ያላቸውን ሰዎች በአንድ ላይ በማድረግ የተቸገሩትን መርዳት ነው ። ” - ማርታ ቦረና" እንኳን ለመውሊድ በአል አደረሳችሁ። " - ሼህ አብድራህማን ሐጂ ከቢር"ፍቅር ፍርንባዬ ድረስ ነበር የያዘኝ፤ ማሰብና መናገር እስኪያቅተኝ ድረስ" ድምፃዊ ኤልያስ "ኪዊ"