ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“ማኅበራዊ ሚዲያን የምጠቀመው ለአገር ባሕል ማስተዋወቂያ፣ ለተጎዱ መርጃ፣ ለኢትዮጵያዊነትና አንድነት መስበኪያነት ነው” ነርስ መማር አለባቸው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“ማኅበራዊ ሚዲያን የምጠቀመው ለአገር ባሕል ማስተዋወቂያ፣ ለተጎዱ መርጃ፣ ለኢትዮጵያዊነትና አንድነት መስበኪያነት ነው” ነርስ መማር አለባቸውPlay15:57ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Nurse Memar Alebachew. Credit: M.AlebachewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.24MB)Published 21 December 2022 at 11:35amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ነርስ መማር አለባቸው ዘለቀ - በተለያዩ የማኅበራዊ ሚዲያ መድረኮች ተጠቃሚ ስትሆን፤ በቅርቡ በTikTok መድረክ አያሌ ተከታዮችን ማፍራት ችላለች። የመልዕክቶቿ ይዘቶች ባሕላዊና ብሔራዊ አንድነት ላይ የሚያተኩሩ ሲሆኑ፤ አዝናኝና ቀልብ ሳቢ ገፅታንም የተላበሱ ናቸው። ሲልም፤ እንደወቅቱ የሐዘን ድባብ የተላበሱ አስቆዛሚ ሁነቶችንም ያንፀባርቃሉ። ስለ ማኅበራዊ መድረኮች አጠቃቀሟ ታወጋለች። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።Published 21 December 2022 at 11:35amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችማኅበራዊ ሚዲያብሔራዊ አንድነትባሕልShareLatest podcast episodesምልሰታዊ ምልከታ 2022፤እስላማዊ ስልጣኔ ምንድነው?የአውስትራሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ቻይና ታሪካዊ ጉዞ ሊያቀኑ ነው"ማኅበረሰቡ ኢትዮጵያዊነታችንን በሕብረት በምናሳይበት የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን እግር ኳስ ዝግጅት ላይ እንዲገኝልን ጥሪ እናቀርባለን" የአስተባባሪ ኮሚቴ አባላትኢንዶሜሪዮሲስ ምንድነው?አውስትራሊያውያንና ኢትዮጵያውያን ሴቶችን ምን ያህል እያጠቃ ነው?