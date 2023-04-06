"ሕወሓትም ሆነ የፌዴራል መንግሥቱ የፕሪቶሪያውን ስምምነት እያከበሩ ነው ብለን አናስብም፤ሕወሓት ጠያቂ፤ፌዴራል መንግሥቱ አፅዳቂ እየሆነ ነው ያለው"አቶ መስፍን ደሳለኝ

"ሕወሓትም ሆነ የፌዴራል መንግሥቱ የፕሪቶሪያውን ስምምነት እያከበሩ ነው ብለን አናስብም፤ሕወሓት ጠያቂ፤ፌዴራል መንግሥቱ አፅዳቂ እየሆነ ነው ያለው"አቶ መስፍን ደሳለኝPlay12:22Mesfin Desalegn, Deputy Chairman of Tigray Democratic Party (TDP). Credit: M.DesalegnGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.6MB) አቶ መስፍን ደሳለኝ - የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ (ትዲፓ) ምክትል ሊቀመንበር፤ ፓርቲያቸው በትግራይ እየተመሠረተ ያለው ጊዜያዊ አስተዳደር አወቃቀር የፕሪቶሪያውንና የናይሮቢውን የሕወሓትና የፌዴራል መንግሥቱን የሰላም ስምምነት ተከትሎ "ሁሉን አካታች" ሆኖ አልተገኘም የሚል ቅሬታውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደምን እንዳሰማ ይናገራሉ።አንኳሮችየትዲፓ የአገር ውስጥ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችበትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምሥረታ አለመካተትየትዲፓ የወደፊት ፖለቲካዊ ጉዞተጨማሪ ያንብቡጄኔራል ታደሰ ወረደና ጄኔራል ፃድቃን ወልደ ተንሳይ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚደንት ሆነው ተሾሙShareLatest podcast episodesረመዳን እና ኢድ ምንድን ናቸው በአውስትራሊያስ እንዴት ይከበራሉ?የፍቺ አለመግባባቶችን ፍርድ ቤት ሳይደርሱ እንደምን መፍታት እንደሚቻልዎየአውስትራሊያ ነባር ዜጎች የመሬት መብቶች ሻምፒዮኑ ዩኑፒንጉ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ"ታላቁ ሕዳሴ ግድብ ከአንድ ዓመት ተኩል ባልበለጠ ጊዜ ይገባደዳል"ዶ/ር አረጋዊ በርሄ