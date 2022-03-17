ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"እንደ ሩጫና ኳሱ እኛም በጁ ጂትሱ ኢትዮጵያችንን እናስጠራለን" መስከረምና ፀሐይ ዓለማየሁ

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Tsehay Alemayehu (L), and Meskerem Alemayehu (R). Source: TM. Alemayehu

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Published 17 March 2022 at 2:04pm, updated 17 March 2022 at 6:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

እህትማማቾቹ ኢትዮጵያውያን የጁ ጂትሱ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪዎች መስከረምና ፀሐይ ዓለማየሁ ይባላሉ። መስከረም በአፍሪካ ሻምፒዮና የብርና ነሐስ ሜዳል ባለቤት ስትሆን፤ ወርሃ ጁላይ ላይ በአገረ አሜሪካ በሚከናወነው የዓለም ጁ ጂትሱ ሻምፒዮና ላይ አፍሪካን ወክላ ትፎካከራለች። እህት ፀሐይ ከአንድ ሳምንት በኋላ አንጎላ በሚካሔደው የጁ ጂትሱ ውድድር ላይ ኢትዮጵያን ወክላ ለመገኘት በመሰናዶ ላይ ናት። አጋዥ ፌዴሬሽን ስለሌላቸው የወገን ድጋፍን ጠያቂ ናቸው።

Published 17 March 2022 at 2:04pm, updated 17 March 2022 at 6:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • እህትማማቾችና የብራዚል ጁ ጂትሱ
  • ውድድር፣ ስኬትና ዳግም መሰናዶ
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