ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በአፍሪካ ቀንድ ላይ የማተኮራችን ዓላማ የኢትዮጵያን ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ የእንግሊዝኛ ጽሑፍ መረጃ ክፍተትን ለመሸፈን ነው” - ሞገስ ከልክሌና ዮሴፍ አንተነህ

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Moges and Yosef

Moges Kelklie (L) and Yosef Anteneh (R). Source: M.Kelklie and Y.Anteneh

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Published 20 June 2021 at 7:20pm, updated 20 June 2021 at 7:28pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ሞገስ ከልክሌ የHorn of Africa Insight ድረገጽ መሥራችና ዋና አዘጋጅ፤ አቶ ዮሴፍ አንተነህ የHorn of Africa Insight መሥራችና አባል፤ ስለ ድረገጻቸው ዋነኛ ተልዕኮ ያስረዳሉ።

Published 20 June 2021 at 7:20pm, updated 20 June 2021 at 7:28pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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