“በአፍሪካ ቀንድ ላይ የማተኮራችን ዓላማ የኢትዮጵያን ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ የእንግሊዝኛ ጽሑፍ መረጃ ክፍተትን ለመሸፈን ነው” - ሞገስ ከልክሌና ዮሴፍ አንተነህ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በአፍሪካ ቀንድ ላይ የማተኮራችን ዓላማ የኢትዮጵያን ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ የእንግሊዝኛ ጽሑፍ መረጃ ክፍተትን ለመሸፈን ነው” - ሞገስ ከልክሌና ዮሴፍ አንተነህPlay16:40ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Moges Kelklie (L) and Yosef Anteneh (R). Source: M.Kelklie and Y.AntenehGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.17MB)Published 20 June 2021 at 7:20pm, updated 20 June 2021 at 7:28pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ሞገስ ከልክሌ የHorn of Africa Insight ድረገጽ መሥራችና ዋና አዘጋጅ፤ አቶ ዮሴፍ አንተነህ የHorn of Africa Insight መሥራችና አባል፤ ስለ ድረገጻቸው ዋነኛ ተልዕኮ ያስረዳሉ።Published 20 June 2021 at 7:20pm, updated 20 June 2021 at 7:28pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementዓላማና ግቦችየፅሑፍ አቅርቦትና አርትዖትለሕትመት የቀረቡ መጣጥፎች ትኩረትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ