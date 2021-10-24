ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የዲጂታል ሥርዓተ ትምህርትን እንደምን የኢትዮጵያ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ማስፈን ይቻላል?

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Moges Kelkile.

Moges Kelkile. Source: M.Kelkile

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Published 24 October 2021 at 4:37pm, updated 24 October 2021 at 4:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ሞገስ ከልክሌ - በአገረ አሜሪካ የዲጂታል ስትራቴጂ ነዳፊና ዳይሬክተር ናቸው። የዲጂታል ሥርዓተ ትምህርት ኢትዮጵያ ውስጥ የመዘርጊያ መንገዶችን፣ ለትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ስለሚኖረው ሚና ሙያዊ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 24 October 2021 at 4:37pm, updated 24 October 2021 at 4:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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