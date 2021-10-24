ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የዲጂታል ሥርዓተ ትምህርትን እንደምን የኢትዮጵያ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ማስፈን ይቻላል?Play17:23ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Moges Kelkile. Source: M.KelkileGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.88MB)Published 24 October 2021 at 4:37pm, updated 24 October 2021 at 4:42pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ሞገስ ከልክሌ - በአገረ አሜሪካ የዲጂታል ስትራቴጂ ነዳፊና ዳይሬክተር ናቸው። የዲጂታል ሥርዓተ ትምህርት ኢትዮጵያ ውስጥ የመዘርጊያ መንገዶችን፣ ለትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ስለሚኖረው ሚና ሙያዊ አተያያቸውን ያጋራሉ።Published 24 October 2021 at 4:37pm, updated 24 October 2021 at 4:42pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየዲጂታል ሥርዓተ ትምህርት ፖሊሲ ቀረፃየግል ባለ ሃብቶች፣ መንግሥታዊ ተቋማት፣ የተማሪዎችና አስተማሪዎች ሚናየዲጂታል መሠረተ ልማት ዝርጋታShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ