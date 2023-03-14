አሕመድ አሊ ሚራህ 15ኛው የአፋር ሱልጣን ሆነው ሥርዓተ ንግሥና ፈፀሙ

አሕመድ አሊ ሚራህ 15ኛው የአፋር ሱልጣን ሆነው ሥርዓተ ንግሥና ፈፀሙPlay16:14Sultan Ahmed Alimirah (C). Credit: MH.YayoGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.25MB) አቶ መሐመድ ሕሰን ያዮ - የአፋር ቱሪዝም ቢሮ ዳይሬክተር፤ መጋቢት 4 ቀን 2015 አሕመድ አሊ ሚራህ የአፋር 15ኛው ሱልጣን ሆነው ሥርዓተ ንግሥና እንደምን እንደፈፀሙ ያስረዳሉ።አንኳሮችሥርዓተ ንግሥና የ15ኛው ሱልጣን አሕመድ አሊ ሚራህ ማንነትየሱልጣን የመሪነት ድርሻShareLatest podcast episodesየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላልየአውስትራሊያን ኑክሊየር ባሕር ሰርጓጆች ለመሥራት የባለሙያ እጥረት አሳሳቢ ሆኗልየጤፍ ዋጋ ንረት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ማሳሰቢያ ለመስጠት ግድ አሰኘጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ ከቻይና የተሰነዘረባቸውን ትችት አሌ አሉ