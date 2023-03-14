አሕመድ አሊ ሚራህ 15ኛው የአፋር ሱልጣን ሆነው ሥርዓተ ንግሥና ፈፀሙ

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Sultan Ahmed Alimirah (C). Credit: MH.Yayo

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አቶ መሐመድ ሕሰን ያዮ - የአፋር ቱሪዝም ቢሮ ዳይሬክተር፤ መጋቢት 4 ቀን 2015 አሕመድ አሊ ሚራህ የአፋር 15ኛው ሱልጣን ሆነው ሥርዓተ ንግሥና እንደምን እንደፈፀሙ ያስረዳሉ።

አንኳሮች
  • ሥርዓተ ንግሥና
  • የ15ኛው ሱልጣን አሕመድ አሊ ሚራህ ማንነት
  • የሱልጣን የመሪነት ድርሻ
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