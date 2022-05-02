"የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን ለራሳቸውና ለቤተሰቦቻቸው ቤቶችን እንዲሠሩ ልዩ ሁኔታ አመቻችተናል" ሙሉጌታ አስማረ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን ለራሳቸውና ለቤተሰቦቻቸው ቤቶችን እንዲሠሩ ልዩ ሁኔታ አመቻችተናል" ሙሉጌታ አስማረPlay13:07ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Mulugeta Asmare. Source: M.AsmareGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.11MB)Published 2 May 2022 at 11:06amBy Demeke KebedeSource: SBS አቶ ሙሉጌታ አስማረ የጎሕ የቤቶች ባንክ ዋና ሥራ አስፈጻሚ፤ ስለ ባንኩ ምሥረታ፣ እንቅስቃሴዎችና የወደፊት አቅጣጫ ይናገራሉ።Published 2 May 2022 at 11:06amBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የቤት ሥራና ግዢ ልዩ ሁኔታየአክሲዮን ሽያጭግብሮችና ትልሞችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ