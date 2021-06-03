ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የምርጫ 2013 በስኬት መጠናቀቅ ፋይዳዎችና ለክሽፈት የመዳረግ መዘዞች ምን ሊሆኑ ይችላሉ?

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Election 2021

Staff of the National Electoral Board of Ethiopia register people in a registration station in Addis Ababa, Ethiopia. Source: Getty

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Published 3 June 2021 at 9:19pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ነዓምን ዘለቀ - የቀድሞው የአርበኞች ግንቦት 7 ከፍተኛ አመራር አባልና የውጭ ጉዳይ ኃላፊና ዶ/ር ዮሃንስ ገዳሙ በGeorgia Gwinnette College የፖለቲካ ሳይንስ መምህር መጪውን የኢትዮጵያ አገር አቀፍ ምርጫ አስመልክተው ይናገራሉ። ዶ/ር ዮሃንስ “ይህ ምርጫ ፋይዳው ትልቅ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በሕዝብ የተመረጠ፤ ሕዝባዊ ተቀባይነት ያለው መንግሥት ይኖራታል ማለት ነው” ሲሉ፤ አቶ ነዓምን በበኩላቸው “በአብላጫ ወይም በጥምር መንግሥትነት የሚመጣው መንግሥት ሕጋዊነትና ቅቡልነት እንዲኖረው ምርጫው በጣም አሥፈላጊ ነው” ይላሉ።

Published 3 June 2021 at 9:19pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ