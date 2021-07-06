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“ኢሕአፓ ይዟቸው የተነሱ ጥያቄዎች አሁንም አታጋይ ናቸው” ነሲቡ ስብሐት

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Nesibu Sibhat.

Nesibu Sibhat. Source: N.Sibhat

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Published 6 July 2021 at 4:10pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ነሲቡ ስብሐት የ “ያ ትውልድ” ተቋም መሥራችና ስበሳቢ፤ የተቋሙን ዘጠነኛ ዓመት ክብረ በዓል አስመልክተው የ “ያ ትውልድ”ን የታሪክ አስተዋፅዖ ጋር አዋድደው ይናገራሉ።

Published 6 July 2021 at 4:10pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የ “ያ ትውልድ” ዓላማ
  • የዘጠኝ ዓመታት ጉዞ
  • የ ያ ትውልድን ታሪክ ለአዲሱ ትውልድ ማስተዋወቅ
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