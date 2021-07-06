“ኢሕአፓ ይዟቸው የተነሱ ጥያቄዎች አሁንም አታጋይ ናቸው” ነሲቡ ስብሐት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ኢሕአፓ ይዟቸው የተነሱ ጥያቄዎች አሁንም አታጋይ ናቸው” ነሲቡ ስብሐትPlay17:38ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Nesibu Sibhat. Source: N.SibhatGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.95MB)Published 6 July 2021 at 4:10pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ነሲቡ ስብሐት የ “ያ ትውልድ” ተቋም መሥራችና ስበሳቢ፤ የተቋሙን ዘጠነኛ ዓመት ክብረ በዓል አስመልክተው የ “ያ ትውልድ”ን የታሪክ አስተዋፅዖ ጋር አዋድደው ይናገራሉ።Published 6 July 2021 at 4:10pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየ “ያ ትውልድ” ዓላማየዘጠኝ ዓመታት ጉዞየ ያ ትውልድን ታሪክ ለአዲሱ ትውልድ ማስተዋወቅShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ