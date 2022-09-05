ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የበጎ ሰው ሽልማት ትልቁ ዓላማ፣ መርሁም፤ በጎ የሠሩ ወገኖችን በመሸለምና ዕውቅና በመስጠት ሌሎች በጎ ሰዎችን እናፍራ ነው" ነፃነት ተስፋዬ

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Award ceremony. Credit: Bego Sew

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Published 5 September 2022 at 1:27pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

አቶ ነፃነት ተስፋዬ - የበጎ ሰው የቦርድ አባል፤ ነሐሴ 29, 2014 ለ10ኛ ጊዜ የተካሔደውን የበጎ ሰው ሽልማት ሥነ ሥርዓትና የድርጅቱን የአንድ አሠርት ዓመት ጉዞ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 5 September 2022 at 1:27pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች
  • የበጎ ሰው ሽልማት ፋይዳዎች
  • የተሸላሚዎች ምርጫ ሂደት
  • ተግዳሮት፣ ስኬትና ትልም
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