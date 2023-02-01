የሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድ

Nigisti Mulholland

N Mulholland Credit: Royal Women’s Hospital.

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ነርስ ንግሥት መልሆላንድ በሮያል ውመንስ ሆስፒታል የቤተሰብ እና ወሊድ መብት ትምህርት ፕሮግራም አስተባባሪ፤ በመጪው ሰኞ በአለም አቀፍ ደረጃ “ የሴት ልጅ ግርዛትን በፍጹም መታገስ የለብንም “ በሚል መርህ በየአመቱ ፌብሩዋሪ 6 ቀን የሚታሰበውን ምክንያት በማድረግ ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • የሴት ልጅ ግርዛት የሚያስከትለው የእድሜ ልክ ጉዳት
  • የአውስትራሊያ ህግ በሴት ልጅ ግርዛት ላይ ያለው ቁርጠኝነት
  • ማህበረስብን ማስተማር የሚያመጣው አውንታዊ ፋይዳ
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