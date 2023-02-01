የሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድ

የሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድPlay15:57N Mulholland Credit: Royal Women’s Hospital.Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.52MB) ነርስ ንግሥት መልሆላንድ በሮያል ውመንስ ሆስፒታል የቤተሰብ እና ወሊድ መብት ትምህርት ፕሮግራም አስተባባሪ፤ በመጪው ሰኞ በአለም አቀፍ ደረጃ “ የሴት ልጅ ግርዛትን በፍጹም መታገስ የለብንም “ በሚል መርህ በየአመቱ ፌብሩዋሪ 6 ቀን የሚታሰበውን ምክንያት በማድረግ ይናገራሉ።አንኳሮችየሴት ልጅ ግርዛት የሚያስከትለው የእድሜ ልክ ጉዳትየአውስትራሊያ ህግ በሴት ልጅ ግርዛት ላይ ያለው ቁርጠኝነትማህበረስብን ማስተማር የሚያመጣው አውንታዊ ፋይዳ ShareLatest podcast episodes"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበውአገርኛ ሪፖርት“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”አውስትራሊያ ውስጥ በየዕለቱ በኮቪድ-19 የሚጠቁ ሰዎች እየቀነሰ ቢሆንም ለሆስፒታል የሚዳረጉና የሟቾች ቁጥር በመቶዎች ይቆጠራል