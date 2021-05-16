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ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ፤ ኢሕአፓ

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Vladimir Ilyich Lenin

Ethiopian youths chant as they stand on the toppled statue of Russian Bolshevik revolutionary leader Vladimir Ilyich Lenin 23 May 1991 in Addis Ababa. Source: Getty

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Published 16 May 2021 at 4:49pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ክፍሉ ታደሰ - የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) መሥራች፤ የቀድሞው ከፍተኛ አመራር አባልና የ “ያ ትውልድ” መጽሐፍ ደራሲ፤ኢሕአፓ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ስለሚኖረው ሥፍራና ሚና ይናገራሉ። “ኢሕአፓና የኢሕአፓ አባላት ኢትዮጵያን ብለው እንጂ ለጥቅም አይደለም የታገሉት” ይላሉ። ዳግም የቀረበ።

Published 16 May 2021 at 4:49pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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