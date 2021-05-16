ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ፤ ኢሕአፓ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ፤ ኢሕአፓPlay24:24ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Ethiopian youths chant as they stand on the toppled statue of Russian Bolshevik revolutionary leader Vladimir Ilyich Lenin 23 May 1991 in Addis Ababa. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (24.49MB)Published 16 May 2021 at 4:49pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ክፍሉ ታደሰ - የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) መሥራች፤ የቀድሞው ከፍተኛ አመራር አባልና የ “ያ ትውልድ” መጽሐፍ ደራሲ፤ኢሕአፓ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ስለሚኖረው ሥፍራና ሚና ይናገራሉ። “ኢሕአፓና የኢሕአፓ አባላት ኢትዮጵያን ብለው እንጂ ለጥቅም አይደለም የታገሉት” ይላሉ። ዳግም የቀረበ።Published 16 May 2021 at 4:49pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኢሕአፓ መለያየትየኢሕአፓ የወደፊት ሚናና ዕጣ ፈንታየኢሕአፓ ውርሰ አሻራዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ