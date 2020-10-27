“የቻይና ፍላጎት ከኢትዮጵያ በፖለቲካና ጸጥታ ዘርፍ ሲሆን ኢትዮጵያ ከቻይና የልማት ሞዴል፣ ካፒታልና ቴክኖሎጂን ትሻለች” - ፕ/ር አሮን ተስፋዬ

“የቻይና ፍላጎት ከኢትዮጵያ በፖለቲካና ጸጥታ ዘርፍ ሲሆን ኢትዮጵያ ከቻይና የልማት ሞዴል፣ ካፒታልና ቴክኖሎጂን ትሻለች” - ፕ/ር አሮን ተስፋዬPlay37:42Prof Aaron TesfayeGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (69.05MB) ፕሮፌሰር አሮን ተስፋዬ፣ በዊሊያም ፓተርሰን ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ዲፓርትመንት ዋና ኃላፊ፤ በቅርቡ ለአንባቢያን ስላቀረቡት “China in Ethiopia: The Long-Term Perspective” መጽሐፋቸው ይናገራሉ።አንኳሮች የኢትዮጵያ - ቻይና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ታሪክቻይና ከኢትዮጵያ ምን ትሻለች?ኢትዮጵያ ከቻይና ምን ትሻለች?ShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023