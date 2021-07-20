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“በሕዳሴ ግድብ ላይ የእሥራኤል አቋም የመሙለጭለጭ ነው” - ፕ/ር አዳሙ ዋለልኝ

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Published 20 July 2021 at 4:49pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፕሮፌሰር አዳሙ ዋለልኝ በሳን ዲዬጎ ሲቲ ኮሌጅ የእንግሊዝኛ መምህር፣ ሰሞኑን “The Saga of an African River: Two Arab Nations against Seven African Sources of the Nile” በሚል ርዕስ በ Horn of Africa Insight ለሕትመት ስላበቁት መጣጥፋቸው ይናገራሉ።

Published 20 July 2021 at 4:49pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች

 

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  • የምዕራባውያን ሚና በሕዳሴ ግድብ ድርድር ዙሪያ
  • የእሥራኤል ሚናና አቋም በሕዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ
  • አስገዳጅ ሕጋዊ የውል ስምምነት
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