“በሕዳሴ ግድብ ላይ የእሥራኤል አቋም የመሙለጭለጭ ነው” - ፕ/ር አዳሙ ዋለልኝ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በሕዳሴ ግድብ ላይ የእሥራኤል አቋም የመሙለጭለጭ ነው” - ፕ/ር አዳሙ ዋለልኝPlay15:36ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen GERD Source: S.BekeleGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.3MB)Published 20 July 2021 at 4:49pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ፕሮፌሰር አዳሙ ዋለልኝ በሳን ዲዬጎ ሲቲ ኮሌጅ የእንግሊዝኛ መምህር፣ ሰሞኑን “The Saga of an African River: Two Arab Nations against Seven African Sources of the Nile” በሚል ርዕስ በ Horn of Africa Insight ለሕትመት ስላበቁት መጣጥፋቸው ይናገራሉ።Published 20 July 2021 at 4:49pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየምዕራባውያን ሚና በሕዳሴ ግድብ ድርድር ዙሪያየእሥራኤል ሚናና አቋም በሕዳሴ ግድብ ግንባታ ላይአስገዳጅ ሕጋዊ የውል ስምምነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ