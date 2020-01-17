ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“መኢሶንና ኢሕአፓ ቢተባበሩ ኖሮ ደርግ ሥልጣን አይዝም፤ የሲቪል መንግሥት ይመሠረት ነበር ብዬ አምናለሁ” ፕሮፌሰር በረከት ሃብተስላሴ

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Interview with Prof Bereket Habteselasie

Prof Bereket Habteselassie Source: Courtesy of PD

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Published 17 January 2020 at 7:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ኢመረተስ ፕሮፌሰር በረከት ሃብተስላሴ - የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ዐቃቤ ሕግና የቀድሞው የኤርትራ ሕገ መንግሥት አርቃቂ ኮሚሽን ሊቀመንበር፤ በቅርቡ ለሕትመት ስላበቁት አዲሱ ታሪክ ቀመስ ልብወለድ መጽሐፋቸው “DEFIANCE IN THE TIME OF CHAOS AND EXISTENTIAL THREAT” ይናገራሉ። የመጽሐፉ ጭብጥ በቀድሞው የመላው ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ (መኢሶን) መሪ ዶ/ር ኃይሌ ፊዳና ቤተሰብ፣ ፖለቲካ፣ ፍትሕ፣ እኩልነት፣ የሞራል ንቅዘት፣ ስደትና የፍቅር ሁለት ገጽታዎች ዙሪያ ያጠነጥናል።

Published 17 January 2020 at 7:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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