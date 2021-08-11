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“አሁን እየተካሔደ ያለው ግጭት በአጭር ጊዜ የሚቋጭ ይመስለኛል” ፕ/ር ካሣሁን ብርሃኑ

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Prof Kassahn Berhanu.

Prof Kassahn Berhanu. Source: K.Berhanu

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Published 11 August 2021 at 4:03pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ካሣሁን ብርሃኑ - በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ፕሮፌሰር፤ በወቅታዊው የአገር ውስጥ ጉዳዮችና የኢትዮጵያ መንግሥት ላይ አርፈው ያሉትን ዓለም አቀፋዊ ጫናዎችን አስመልክተው አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 11 August 2021 at 4:03pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
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