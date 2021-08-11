“አሁን እየተካሔደ ያለው ግጭት በአጭር ጊዜ የሚቋጭ ይመስለኛል” ፕ/ር ካሣሁን ብርሃኑ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “አሁን እየተካሔደ ያለው ግጭት በአጭር ጊዜ የሚቋጭ ይመስለኛል” ፕ/ር ካሣሁን ብርሃኑPlay14:14ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prof Kassahn Berhanu. Source: K.BerhanuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.67MB)Published 11 August 2021 at 4:03pmBy Demeke KebedeSource: SBS ካሣሁን ብርሃኑ - በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ፕሮፌሰር፤ በወቅታዊው የአገር ውስጥ ጉዳዮችና የኢትዮጵያ መንግሥት ላይ አርፈው ያሉትን ዓለም አቀፋዊ ጫናዎችን አስመልክተው አተያያቸውን ያጋራሉ።Published 11 August 2021 at 4:03pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአገር ውስጥ ወታደራዊ ግጭቶችየዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ ጫናዎችየወደፊት አቅጣጫዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ