"ተሸንፎ በማሸነፍ መርህ ላይ ሳይሆን በማሸነፍ ላይ ብቻ መቀጠላችን ትልቁ ሽንፈታችን ይመስለኛል" ፕ/ር መስፍን አርአያ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ተሸንፎ በማሸነፍ መርህ ላይ ሳይሆን በማሸነፍ ላይ ብቻ መቀጠላችን ትልቁ ሽንፈታችን ይመስለኛል" ፕ/ር መስፍን አርአያPlay12:40ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen The Angel of Peace. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.75MB)Published 31 March 2022 at 5:47pm, updated 31 March 2022 at 5:52pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ሰብሳቢ፤ የትግራይ ክፍለ አገር ሕዝብ በአገራዊ ምክክሩ ላይ የሚኖረውን ተካችነትና ከአገራዊ ምክክሩ የሚጠበቁ ውጤቶችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 31 March 2022 at 5:47pm, updated 31 March 2022 at 5:52pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየትግራይ ሕዝብ አገራዊ ምክክር ተሳትፎበምክክሩ ሂደት ሊገጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶችከአገራዊ ምክክሩ የሚጠበቁ ውጤቶችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ