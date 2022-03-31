ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ተሸንፎ በማሸነፍ መርህ ላይ ሳይሆን በማሸነፍ ላይ ብቻ መቀጠላችን ትልቁ ሽንፈታችን ይመስለኛል" ፕ/ር መስፍን አርአያ

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Homeland Report

The Angel of Peace. Source: Getty

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Published 31 March 2022 at 5:47pm, updated 31 March 2022 at 5:52pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ሰብሳቢ፤ የትግራይ ክፍለ አገር ሕዝብ በአገራዊ ምክክሩ ላይ የሚኖረውን ተካችነትና ከአገራዊ ምክክሩ የሚጠበቁ ውጤቶችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 31 March 2022 at 5:47pm, updated 31 March 2022 at 5:52pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የትግራይ ሕዝብ አገራዊ ምክክር ተሳትፎ
  • በምክክሩ ሂደት ሊገጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች
  • ከአገራዊ ምክክሩ የሚጠበቁ ውጤቶች
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