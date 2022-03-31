ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ኢትዮጵያ በደሜ አለችበት፤ ባይወለዱባትም ሥር መሠረቴ ኢትዮጵያ ናት የሚሉ ሁሉ በአገራዊ ምክክሩ ላይ የመሳተፍ መብት ነው ብዬ አምናለሁ" ፕ/ር መስፍን አርአያ

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An Ethiopian citizen holds a national flag in central Rome, 04 August 2005. Source: Getty

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Published 31 March 2022 at 1:33pm, updated 31 March 2022 at 1:35pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ሰብሳቢ፤ የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያንን አካትቶ በአገራዊ ምክክሩ ላይ ተሳታፊ ስለሚሆኑ ባለ ድርሻ አካላት ይናገራሉ።

Published 31 March 2022 at 1:33pm, updated 31 March 2022 at 1:35pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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