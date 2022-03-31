"ኢትዮጵያ በደሜ አለችበት፤ ባይወለዱባትም ሥር መሠረቴ ኢትዮጵያ ናት የሚሉ ሁሉ በአገራዊ ምክክሩ ላይ የመሳተፍ መብት ነው ብዬ አምናለሁ" ፕ/ር መስፍን አርአያ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ኢትዮጵያ በደሜ አለችበት፤ ባይወለዱባትም ሥር መሠረቴ ኢትዮጵያ ናት የሚሉ ሁሉ በአገራዊ ምክክሩ ላይ የመሳተፍ መብት ነው ብዬ አምናለሁ" ፕ/ር መስፍን አርአያPlay16:54ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen An Ethiopian citizen holds a national flag in central Rome, 04 August 2005. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.64MB)Published 31 March 2022 at 1:33pm, updated 31 March 2022 at 1:35pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ሰብሳቢ፤ የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያንን አካትቶ በአገራዊ ምክክሩ ላይ ተሳታፊ ስለሚሆኑ ባለ ድርሻ አካላት ይናገራሉ።Published 31 March 2022 at 1:33pm, updated 31 March 2022 at 1:35pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአገራዊ ምክክር ተሳታፊዎችየመንግሥት ሚና የበጀትና ድጎማ ምንጮችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ