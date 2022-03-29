ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ለብዙ ዘመናት አብረን ኖረናል፤ አሁን ላያግባቡን የቻሉት ምንድናቸው? ለብዙ ዘመናት ስለ አንድነት ተናግረናል፤ መለያየትና መገጫጨት የሚለው ከየት መጣ? ፕ/ር መስፍን አርአያ

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Prof Mesfin Araya. Source: EBC

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Published 29 March 2022 at 7:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ሰብሳቢ፤ ስለ ኮሚሽኑ አወቃቀርና ሚና ያስረዳሉ።

Published 29 March 2022 at 7:42pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን መቋቋም አስፈላጊነት
  • ተልዕኮና ሚና
  • ባለ ሶስት ዘርፍ የውይይት ምዕራፎች
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ