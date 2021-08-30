“የጣልያን ቅኝ አገዛዝ ለኤርትራ ማንነት ማደግና ለፌዴሬሽን ምሥረታ ተፅዕኖ አሳድሯል” ፕ/ር የቢዮ ወልደማርያም

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የጣልያን ቅኝ አገዛዝ ለኤርትራ ማንነት ማደግና ለፌዴሬሽን ምሥረታ ተፅዕኖ አሳድሯል” ፕ/ር የቢዮ ወልደማርያምPlay11:51ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prof Yebio Woldemariam. Source: AlexGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.19MB)Published 30 August 2021 at 12:34pm, updated 30 August 2021 at 2:27pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ፕ/ር የቢዮ ወልደማርያም በቅርቡ “Profile of Courage: Eritrean Struggle Against Italian Colonialism and Fascism” መጽሐፋቸው ጭብጦች ያስረዳሉ።Published 30 August 2021 at 12:34pm, updated 30 August 2021 at 2:27pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየጣልያን ቅኝ አገዛዝና የእንግሊዝ ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነት ተፅዕኖዎችየኤርትራ ፌዴሬሽን ምሥረታ ውዝግብ መንስኤዎችየኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ