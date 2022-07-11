"ጦርነቱን ተከትሎ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ትግራይ ያሉ አስተዳዳሪዎች የኢሰመኮን ጽህፈት ቤት ዘግተውታል፤ ውስንነት ቢኖረውም የርቀት ምርመራና ክትትል ዘዴ ሥራን እየሠራን ነው" ም/ዋ/ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ጦርነቱን ተከትሎ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ትግራይ ያሉ አስተዳዳሪዎች የኢሰመኮን ጽህፈት ቤት ዘግተውታል፤ ውስንነት ቢኖረውም የርቀት ምርመራና ክትትል ዘዴ ሥራን እየሠራን ነው" ም/ዋ/ኮሚሽነር ራኬብ መሰለPlay18:12ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Rakeb Messele Abera. Source: RM.AberaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.25MB)Published 12 July 2022 at 9:45am, updated 12 July 2022 at 3:15pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ አበራ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ለግጭቶች ዋነኛ መንሰዔዎች ስለሆኑትና አማራጭ ስለሚሏቸው የመፍትሔ መንገዶች ያመላክታሉ።Published 12 July 2022 at 9:45am, updated 12 July 2022 at 3:15pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየግጭት ዋነኛ አስባቦችና የመፍትሔ መንገዶችየበጀት ዓመትና የኢሰመኮ ዓመታዊ ሪፖርት መያያዝተግዳሮችና ስኬቶችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ