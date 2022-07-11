"ግድያ፣ የንብረት ውድመትንና 4.5 ሚሊየን የደረሰውን የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች መጨመር ለመቅረፍ አስቸኳይ የፖለቲካ መፍትሔ እንዲገኝለት ጠይቀናል" ም/ዋ/ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ግድያ፣ የንብረት ውድመትንና 4.5 ሚሊየን የደረሰውን የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች መጨመር ለመቅረፍ አስቸኳይ የፖለቲካ መፍትሔ እንዲገኝለት ጠይቀናል" ም/ዋ/ኮሚሽነር ራኬብ መሰለPlay16:20ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Rebeka Messele Abera. Source: RM.AberaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.72MB)Published 12 July 2022 at 9:15am, updated 12 July 2022 at 3:14pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ አበራ፤ የኮሚሽኑን ዓመታዊ ሪፖርት ዋነኛ ትኩረቶች አስመልክተው ይናገራሉ።Published 12 July 2022 at 9:15am, updated 12 July 2022 at 3:14pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኢሰመኮ ዓመታዊ ሪፖርት አንኳር ምልከታዎችየምርኮኞችና እሥረኞች አያያዝየሚዲያ ሠራተኞች መብቶች ጥበቃShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ