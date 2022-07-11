ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ግድያ፣ የንብረት ውድመትንና 4.5 ሚሊየን የደረሰውን የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች መጨመር ለመቅረፍ አስቸኳይ የፖለቲካ መፍትሔ እንዲገኝለት ጠይቀናል" ም/ዋ/ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ

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Human Rights

Rebeka Messele Abera. Source: RM.Abera

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Published 12 July 2022 at 9:15am, updated 12 July 2022 at 3:14pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ አበራ፤ የኮሚሽኑን ዓመታዊ ሪፖርት ዋነኛ ትኩረቶች አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 12 July 2022 at 9:15am, updated 12 July 2022 at 3:14pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የኢሰመኮ ዓመታዊ ሪፖርት አንኳር ምልከታዎች
  • የምርኮኞችና እሥረኞች አያያዝ
  • የሚዲያ ሠራተኞች መብቶች ጥበቃ
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ