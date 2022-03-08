“አገዛዞችን ስንቀይር አውቀን ነው መቀየር ያለብን፤ ራሳችንን የማወቁ ጉዳይ ዋጋ አለው” ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “አገዛዞችን ስንቀይር አውቀን ነው መቀየር ያለብን፤ ራሳችንን የማወቁ ጉዳይ ዋጋ አለው” ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙPlay12:00ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Reeyot Alemu. Source: R.AlemuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.97MB)Published 8 March 2022 at 10:09pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙ - የምንጊዜም ሚዲያ መሥራችና አዘጋጅ ከሕዳር 30, 2014 ጀምሮ ስርጭቱን ስለጀመረው ምንጊዜም ሚዲያ ትናገራለች።Published 8 March 2022 at 10:09pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሥነ ጽሑፍ ዝግጅት ፋይዳዎችየመንግሥትና የግል ብዙኅን መገናኛ ሚናና የጥራት ደረጃየስርጭት ተደራሽነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ