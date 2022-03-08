“ፍላጎታችን የሕዝብን አስተሳሰብ በመቅረፅ ረገድ አንድ ትልቅ ሚዲያ ማቋቋም ነው” ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ፍላጎታችን የሕዝብን አስተሳሰብ በመቅረፅ ረገድ አንድ ትልቅ ሚዲያ ማቋቋም ነው” ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙPlay13:23ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Reeyot Alemu. Source: R.AlemuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.89MB)Published 8 March 2022 at 8:43pm, updated 8 March 2022 at 8:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙ - የምንጊዜም ሚዲያ መሥራችና አዘጋጅ ከሕዳር 30, 2014 ጀምሮ ስርጭቱን ስለጀመረው ምንጊዜም ሚዲያ ትናገራለች።Published 8 March 2022 at 8:43pm, updated 8 March 2022 at 8:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየምንጊዜም ሚዲያ ምሥረታ፣ ስየማና ትርጓሜሳምንታዊ የስርጭት ፕሮግራም ዝርዝርየሶሻል ሚዲያ አዎንታዊና አሉታዊ ተፅዕኖዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ