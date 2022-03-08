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“ፍላጎታችን የሕዝብን አስተሳሰብ በመቅረፅ ረገድ አንድ ትልቅ ሚዲያ ማቋቋም ነው” ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙ

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Reeyot Alemu. Source: R.Alemu

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Published 8 March 2022 at 8:43pm, updated 8 March 2022 at 8:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ጋዜጠኛ ርዕዮት ዓለሙ - የምንጊዜም ሚዲያ መሥራችና አዘጋጅ ከሕዳር 30, 2014 ጀምሮ ስርጭቱን ስለጀመረው ምንጊዜም ሚዲያ ትናገራለች።

Published 8 March 2022 at 8:43pm, updated 8 March 2022 at 8:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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