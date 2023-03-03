"የአማራ ሕዝብ ከሌላው የበለጠ ወይም ያነሰ አይፈልግም፤በእኩልነትና በነፃነት በጋራ የምንኖርባት ኢትዮጵያ ታስፈልገናለች"አቶ ሳሙኤል አበበ

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Samuel Abebe. Credit: S.Abebe

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አቶ ሳሙኤል አበበ - በሜልበርን የአማራ ኅብረት ሊቀመንበር፤ ኅብረቱ ማርች 11 / መጋቢት 2 በሜልበርን ከተማ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሕዝባዊ ውይይት ለማካሔድ መሰናዳቱንና ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስን ዋና ተናጋሪ እንግዳው አድርጎ መጋበዙን አስመልክተው ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • የሕዝባዊ ውይይቱ ዓላማና ዋነኛ የመነጋገሪያ አጀንዳ
  • ተጋባዥ እንግዳ - ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ
  • መግትሔ አመላካች ምክረ ሃሳቦች
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