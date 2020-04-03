ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የቤት ውስጥ አመፅ ብዙውን ጊዜ የቤቱ ራስ - ፈላጭ ቆራጩ እኔ ነኝ የሚል ዕሳቤ ያላቸው ወንዶች የሚፈልጉትን በእጃቸው ማድረግ ሲያቅታቸው የሚፈጽሙት ተግባር ነው” ሰብለወርቅ ታደሰ

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Interview with Seblewerk Tadesse and Halakhe Ganyu Pt 1

Seblewerk Tadesse (L), and Halakhe Ganyu (R) Source: SBS Amharic and SWT

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Published 3 April 2020 at 12:41pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - በኩዊንስላንድ ደቡብ ማኅበረሰብ ሐብ የቤት ውስጥና የቤተሰብ አመፅ ቅድመ መከላከል ሥራ አስኪያጅና ሃለኬ ጋንዩ - በቪክቶሪያ የማኅበረሰብ የአዕምሮ ጤናና የጋብቻ አማካሪ፤ የኮሮናቫይረስ በማኅበራዊ ሕይወትና የአዕምሮ ጤና ላይ እያሳደረና ስለሚያሳድራቸው አሉታዊ ተፅዕኖዎች ይናገራሉ።

Published 3 April 2020 at 12:41pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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