ሰላም ተገኝና አዳሙ ተፈራ፤የአውስትራሊያ ቀንን የመቀየር አተያይ

ሰላም ተገኝና አዳሙ ተፈራ፤የአውስትራሊያ ቀንን የመቀየር አተያይPlay19:10Registered Nurse Selam Tegegn (L) and Adamu Tefera (R). Credit: S.Tegegn and A.TeferaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.95MB) ነርስ ሰላም ተፈራ - በምዕራብ አውስትራሊያ የዘውግ ማኅበረሰባት ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚደንትና አቶ አዳሙ ተፈራ - የቀድሞው የቪክቶሪያ ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፤ ስለ አወዛጋቢው የአውስትራሊያ ቀን ቅየራ አገር አቀፍ ክርክርና ዘንድሮ ሊካሔድ ስለታሰበው የነባር ዜጎች "ድምፅ ለፓርላማ" ሕዝበ ውሳኔ ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።አንኳሮችየአውስትራሊያ ቀንድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔየአውስትራሊያ ነባር ዜጎችShareLatest podcast episodes"ጥምቀት የዕዳ ደብዳቤያችን የተደመሰሰበት፣የልጅነት ጥምቀታችን የተባረከበት፣ትህትና የተሰበከበት ነው"መልአከ ፀሐይ አባ ገብረሥላሴ ጎበና"ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሐረር ጥንታዊነትን ይዞ የቆየ ከተማ የለም"አቶ ተወልዳ አብዶሽየአውስትራሊያ መካከለኛ ርቀት ሯጭ ፒተር ቦል በኃይል ሰጪ መድኃኒት ሳቢያ የውድድርና ስልጠና ጊዜያዊ እገዳ ተጣለበትየመኖሪያ ሥፍራዎን አረንጓዴያማ የማድረግ ጠቀሜታ