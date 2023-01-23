ሰላም ተገኝና አዳሙ ተፈራ፤የአውስትራሊያ ቀንን የመቀየር አተያይ

Selam and Adam.jpg

Registered Nurse Selam Tegegn (L) and Adamu Tefera (R). Credit: S.Tegegn and A.Tefera

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

ነርስ ሰላም ተፈራ - በምዕራብ አውስትራሊያ የዘውግ ማኅበረሰባት ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚደንትና አቶ አዳሙ ተፈራ - የቀድሞው የቪክቶሪያ ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፤ ስለ አወዛጋቢው የአውስትራሊያ ቀን ቅየራ አገር አቀፍ ክርክርና ዘንድሮ ሊካሔድ ስለታሰበው የነባር ዜጎች "ድምፅ ለፓርላማ" ሕዝበ ውሳኔ ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

አንኳሮች
  • የአውስትራሊያ ቀን
  • ድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ
  • የአውስትራሊያ ነባር ዜጎች
Share

Latest podcast episodes

Epiphany in Melbourne.jpg

"ጥምቀት የዕዳ ደብዳቤያችን የተደመሰሰበት፣የልጅነት ጥምቀታችን የተባረከበት፣ትህትና የተሰበከበት ነው"መልአከ ፀሐይ አባ ገብረሥላሴ ጎበና

Tewolda Abdosh .jpg

"ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሐረር ጥንታዊነትን ይዞ የቆየ ከተማ የለም"አቶ ተወልዳ አብዶሽ

Peter Bol .jpg

የአውስትራሊያ መካከለኛ ርቀት ሯጭ ፒተር ቦል በኃይል ሰጪ መድኃኒት ሳቢያ የውድድርና ስልጠና ጊዜያዊ እገዳ ተጣለበት

Bonding In The Garden

የመኖሪያ ሥፍራዎን አረንጓዴያማ የማድረግ ጠቀሜታ