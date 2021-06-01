“በልዩነቶቻችን ምክንያት መተባበራችንን ማቆም የለብንም፤ ልዩነቶቻችንን ማካሔድ የምንችለው አገር ሲኖረን ነው” – ሰላማዊት ዳዊት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በልዩነቶቻችን ምክንያት መተባበራችንን ማቆም የለብንም፤ ልዩነቶቻችንን ማካሔድ የምንችለው አገር ሲኖረን ነው” – ሰላማዊት ዳዊትPlay10:19ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Selamawit Dawit, Director General of Ethiopian Diaspora Agency. Source: S.DawitGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.27MB)Published 1 June 2021 at 1:37pm, updated 1 June 2021 at 6:50pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ወ/ሮ ሰላማዊት ዳዊት - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጄንሲ ዋና ዳይሬክተር፤ ሰሞኑን ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ የጣለችውን ማዕቀብ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 1 June 2021 at 1:37pm, updated 1 June 2021 at 6:50pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ የጣለችውን ማዕቀብ ተፅዕኖዎችየኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ማኅበረሰብ አባላትና ዲፕሎማቶች ሚናአገራዊ አንድነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ