ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በልዩነቶቻችን ምክንያት መተባበራችንን ማቆም የለብንም፤ ልዩነቶቻችንን ማካሔድ የምንችለው አገር ሲኖረን ነው” – ሰላማዊት ዳዊት

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Selamawit Dawit

Selamawit Dawit, Director General of Ethiopian Diaspora Agency. Source: S.Dawit

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Published 1 June 2021 at 1:37pm, updated 1 June 2021 at 6:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ ሰላማዊት ዳዊት - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጄንሲ ዋና ዳይሬክተር፤ ሰሞኑን ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ የጣለችውን ማዕቀብ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 1 June 2021 at 1:37pm, updated 1 June 2021 at 6:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ የጣለችውን ማዕቀብ ተፅዕኖዎች
  • የኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ማኅበረሰብ አባላትና ዲፕሎማቶች ሚና
  • አገራዊ አንድነት
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