ነርስ ሰላማዊት ፈለቀ - ከኬንያ እስከ አውስትራሊያ

Selamawit Feleke

Nurse Selamawit Feleke Source: Supplied

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ነርስ ሰላማዊት ፈለቀ - ከስደት እስከ ዳግም ሠፈራ ያለ የሕይወት ጉዞዋን ትተርካለች።

አንኳሮች

 

  • ለጋ የስደት ሕይወት  
  • ከሕግ ወደ ሕክምና
  • የምዕራብ አውስትራሊያ የአፍሪካ ማኅበረሰባት ድርጅት (OACWA)
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“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”