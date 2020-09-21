ነርስ ሰላማዊት ፈለቀ - ከኬንያ እስከ አውስትራሊያ

ነርስ ሰላማዊት ፈለቀ - ከኬንያ እስከ አውስትራሊያPlay38:56Nurse Selamawit Feleke Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.03MB) ነርስ ሰላማዊት ፈለቀ - ከስደት እስከ ዳግም ሠፈራ ያለ የሕይወት ጉዞዋን ትተርካለች።አንኳሮች ለጋ የስደት ሕይወት ከሕግ ወደ ሕክምናየምዕራብ አውስትራሊያ የአፍሪካ ማኅበረሰባት ድርጅት (OACWA)ShareLatest podcast episodes"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበውየሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድአገርኛ ሪፖርት“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”