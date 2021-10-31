“ዓለም ኢትዮጵያን እየተመለከተበት ያለው መነፅር መቀየር አለበት፤ ብዙ መሥራት ይጠበቅብናል” ሚኒስትር ደኤታ ሰላማዊት ካሣ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ዓለም ኢትዮጵያን እየተመለከተበት ያለው መነፅር መቀየር አለበት፤ ብዙ መሥራት ይጠበቅብናል” ሚኒስትር ደኤታ ሰላማዊት ካሣPlay14:34ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Selamawit Kassa. Source: S.KassaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.65MB)Published 31 October 2021 at 4:30pm, updated 31 October 2021 at 7:39pmBy Demeke KebedeSource: SBS ሰላማዊት ካሣ - የኢፌዲሪ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ደኤታ፤ ስለ አዲሱ መንግሥታዊ ጽሕፈት ቤት አወቃቀርና ትልሞች ይናገራሉ።Published 31 October 2021 at 4:30pm, updated 31 October 2021 at 7:39pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየመንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት አወቃቀርየመረጃ ፍሰትየአገር ውስጥና የውጭ ሚዲያ ተደራሽነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ