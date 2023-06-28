መልካም የኢድ አል አድሃ በአል” ሼህ አብድራህማን ሐጂ ከቢር

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Shek Abdurahman Haji Kebir

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ሼህ አብድራህማን ሐጂ ከቢር በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን እስልምና እምነት ተከታዮች መሪ የእስልምና እምነት ተከታዮች የዘንድሮውን የኢድ አል አድሃ በአል ምክንያት በማድረግ ፤ በአውስትራሊያ እና በመላው አለም ለሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች የእንኳን አደርሳችሁ መልክታቸውን አስተላልፈዋል።

አንኳሮች
  • የኢድ አል አድሀ አከባበር ታሪካዊ ዳራ
  • የእርድ ስርአት የሚፈጸምበት ምክንያት
  • በአሉ ከበጎ አድራጎት ጋር ያለው ትሥሥር
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