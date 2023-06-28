መልካም የኢድ አል አድሃ በአል” ሼህ አብድራህማን ሐጂ ከቢር

መልካም የኢድ አል አድሃ በአል” ሼህ አብድራህማን ሐጂ ከቢርPlay05:09Shek Abdurahman Haji KebirGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.01MB) ሼህ አብድራህማን ሐጂ ከቢር በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን እስልምና እምነት ተከታዮች መሪ የእስልምና እምነት ተከታዮች የዘንድሮውን የኢድ አል አድሃ በአል ምክንያት በማድረግ ፤ በአውስትራሊያ እና በመላው አለም ለሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች የእንኳን አደርሳችሁ መልክታቸውን አስተላልፈዋል።አንኳሮችየኢድ አል አድሀ አከባበር ታሪካዊ ዳራየእርድ ስርአት የሚፈጸምበት ምክንያትበአሉ ከበጎ አድራጎት ጋር ያለው ትሥሥርShareLatest podcast episodesአሉታዊ ኪሳራ ምንድን ነው ባለሀብቶችን እንዴት ሊጠቅም ይችላል?የነባር ህዝቦችን ለፓርላማ ምርጫ ድጋፍ ማሽቆልቁሉ እንደማያሳስባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አንትኒ አልበኒዚ ተናገሩ“በምግብ ምክንያት የስብ መከማቸት በጉበት ላይ ሊከሰት ይችላል”- ዶ/ር ሱራፌል መላኩ“በምግብ ምክንያት የሚከሰት የስብ መከማቸት ወደ ጉበት ካንሰርነርት የመቀየር ደረጃ አለው” - ዶ/ር ሱራፌል መላኩ