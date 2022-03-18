ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ቤታችን በጎርፍ እስከጣራው ድረስ ተሞልቶ ነበር፤ በከብቶቻችን ሞት ባለቤቴ በጣም አልቅሳለች" ቴክኒሽያን ሰለሞን በላይነህ

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Solomon Belayneh Awoke. Source: SB.Awoke

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Published 18 March 2022 at 3:21pm
By Elias Gudisa
Source: SBS

ቴክኒሺያን ሰለሞን በላይነህ አወቀ፤ በኩዊንስላንድ የምሥራቃዊ ኢፕስዊች ነዋሪ ናቸው። ባለፉት ሳምንታት በተከሰተ ጎርፍ ሳቢያ የቤተሰባቸው መኖሪያ ጉዳት ደርሶበታል። ከብቶቻቸውም ለሞት ተዳርገዋል። በአሁኑ ወቅት ከባለቤታቸውና ሁለት ወንድ ልጆቻቸው ጋር ጊዜያዊ መጠለያ ሆቴል ውስጥ ይገኛሉ።

Published 18 March 2022 at 3:21pm
By Elias Gudisa
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የጎርፍ አደጋ
  • ንብረትና እንሰሳት
  • ከቤት ወደ ሆቴል
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