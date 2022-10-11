"ወደ ድርድር መሔድ አስፈላጊ ነው ተብሎ ከታመነ፤ ከስሜታዊነት ወጥቶ ሕጋዊ ማዕቀፍ ያለው ድርድር ማካሔድ ያስፈልጋል" አቶ ሰለሞን ጓዴ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ወደ ድርድር መሔድ አስፈላጊ ነው ተብሎ ከታመነ፤ ከስሜታዊነት ወጥቶ ሕጋዊ ማዕቀፍ ያለው ድርድር ማካሔድ ያስፈልጋል" አቶ ሰለሞን ጓዴPlay15:33ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Solomon Guade. Credit: S.GuadeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.86MB)Published 11 October 2022 at 7:23pmBy Demeke KebedeSource: SBS አቶ ሰለሞን ጓዴ - በጂግጂጋ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር፤ በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት መካከል ሊካሔድ ታስቦ ስላለው የሰላም ንግግር ሂደትና ተጠባቂ ውጤቶች ይናገራሉ።Published 11 October 2022 at 7:23pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችየሰላም ንግግር አስፈላጊነትየአደራዳሪዎች የገለልተኝነት ሚና ተግዳሮቶችና ተጠባቂ ውጤቶችShareLatest podcast episodesኪየቭ በቦምብ ተናጠች፤ ሩስያና ዩክሬይን ሽብርተኛ ተባባሉየኢትዮጵያ ፊልም ፌስቲቫል 2022 በለንደንበቪክቶሪያ በዚህ ዓመት ከአራት ሺህ በላይ ሰዎች በኮቪድ - 19 መሞታቸው ተገለጠየኢትዮጵያ ሥነ ጥበብና የሳይንስ ሙዚየም 'አስደማሚ' መባል ስለምን?