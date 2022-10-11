ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ወደ ድርድር መሔድ አስፈላጊ ነው ተብሎ ከታመነ፤ ከስሜታዊነት ወጥቶ ሕጋዊ ማዕቀፍ ያለው ድርድር ማካሔድ ያስፈልጋል" አቶ ሰለሞን ጓዴ

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Solomon Guade. Credit: S.Guade

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Published 11 October 2022 at 7:23pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

አቶ ሰለሞን ጓዴ - በጂግጂጋ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር፤ በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት መካከል ሊካሔድ ታስቦ ስላለው የሰላም ንግግር ሂደትና ተጠባቂ ውጤቶች ይናገራሉ።

Published 11 October 2022 at 7:23pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች
  • የሰላም ንግግር አስፈላጊነት
  • የአደራዳሪዎች የገለልተኝነት ሚና
  • ተግዳሮቶችና ተጠባቂ ውጤቶች
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