ምርጫ 2013 “በምርጫ ቦርድ በኩል ምርጫውን በዕለቱ ለማካሔድ ቁርጠኝነቱም፤ዝግጅቱም አለ” – ሶሊያና ሽመልስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምርጫ 2013 “በምርጫ ቦርድ በኩል ምርጫውን በዕለቱ ለማካሔድ ቁርጠኝነቱም፤ዝግጅቱም አለ” – ሶሊያና ሽመልስPlay16:18ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Solyana Shimeles, Spokesperson of the National Election Board of Ethiopia (NEBE). Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.31MB)Published 6 June 2021 at 9:25am, updated 7 June 2021 at 12:03pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ሶሊያና ሽመልስ - የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቃል አቀባይ፤ ሰኔ 14, 2013 ስለሚካሔደው አገር አቀፍ ምርጫ መሰናዶና ሂደት ያስረዳሉ።Published 6 June 2021 at 9:25am, updated 7 June 2021 at 12:03pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየምርጫ ቀን ውሳኔና የቁሳቁሶች አቅርቦትስኬቶችና ተግዳሮቶችየዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ተሳትፎና ፋይዳShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ