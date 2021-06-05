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ምርጫ 2013 “በምርጫ ቦርድ በኩል ምርጫውን በዕለቱ ለማካሔድ ቁርጠኝነቱም፤ዝግጅቱም አለ” – ሶሊያና ሽመልስ

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Solyana Shimeles

Solyana Shimeles, Spokesperson of the National Election Board of Ethiopia (NEBE). Source: Getty

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Published 6 June 2021 at 9:25am, updated 7 June 2021 at 12:03pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ሶሊያና ሽመልስ - የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቃል አቀባይ፤ ሰኔ 14, 2013 ስለሚካሔደው አገር አቀፍ ምርጫ መሰናዶና ሂደት ያስረዳሉ።

Published 6 June 2021 at 9:25am, updated 7 June 2021 at 12:03pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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