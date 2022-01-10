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"አገር የምትታሰበው በችግር ጊዜ በስሜታዊነት ብቻ ሳይሆን፤ ከፍ እንድትል መደገፍ ያለባት በማንኛውም ወቅት ነው" ሶስና ወጋየሁ

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Sosina Wogayehu. Source: S.Wogayehu

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Published 10 January 2022 at 2:32pm, updated 10 January 2022 at 2:34pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ወ/ሮ ሶስና ወጋየሁ - የኢትዮ-ዳያስፖራ ማኅበራት ጥምረት ፕሬዚደንት፣ የኢትዮ-ሰርከርስ ኢንተርቴይመንት መሥራችና ዋና አሥኪያጅና የአዲስ አበባ ጂምናስቲክ ፌዴሬሽን ሥራ አስፈፃሚ አባል፤ ስለ ጥምረቱ እንቅስቃሴዎች ታስረዳለች።

Published 10 January 2022 at 2:32pm, updated 10 January 2022 at 2:34pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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