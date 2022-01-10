"አገር የምትታሰበው በችግር ጊዜ በስሜታዊነት ብቻ ሳይሆን፤ ከፍ እንድትል መደገፍ ያለባት በማንኛውም ወቅት ነው" ሶስና ወጋየሁ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "አገር የምትታሰበው በችግር ጊዜ በስሜታዊነት ብቻ ሳይሆን፤ ከፍ እንድትል መደገፍ ያለባት በማንኛውም ወቅት ነው" ሶስና ወጋየሁPlay13:12ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Sosina Wogayehu. Source: S.WogayehuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.07MB)Published 10 January 2022 at 2:32pm, updated 10 January 2022 at 2:34pmBy Martha TsegawSource: SBS ወ/ሮ ሶስና ወጋየሁ - የኢትዮ-ዳያስፖራ ማኅበራት ጥምረት ፕሬዚደንት፣ የኢትዮ-ሰርከርስ ኢንተርቴይመንት መሥራችና ዋና አሥኪያጅና የአዲስ አበባ ጂምናስቲክ ፌዴሬሽን ሥራ አስፈፃሚ አባል፤ ስለ ጥምረቱ እንቅስቃሴዎች ታስረዳለች።Published 10 January 2022 at 2:32pm, updated 10 January 2022 at 2:34pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኢትዮ-ዳያስፖራ ማኅበራት ጥምረት አመሠራረትአስተዋፅዖዎችየወደፊት ትልሞችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ