ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የውጭ አገር ሚዲያዎች ዘመቻ ያሳስበናል፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመንግሥት ብዙኅን መገናኛ ቅድሚያ መስጠት አሁንም ያልተፈታ ችግር ነው” ታምራት ኃይሉ

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Homeland Report

Tamrat Hailu. Source: T.Hailu

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Published 7 December 2021 at 6:51pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

አቶ ታምራት ኃይሉ - የቁም ነገር መጽሔት መሥራችና ባለቤት፣ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኅን ምክር ቤት ሥራ አስፈፃሚ አባል፤ የምክር ቤቱን ሚና፣ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙኅን አዘጋገብ፣ ፍትሐዊ የመረጃ ፍስትና ሙያዊ ኃላፊነትን ነቅሰው ይናገራሉ።

Published 7 December 2021 at 6:51pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኅን ምክር ቤት ምሥረታና ተልዕኮ
  • የፕሬስ አዋጅ አፈፃፀምና የፕሬስ ነፃነት
  • ሙያዊ ብቃትና ስነ ምግባር
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