የእናት ቋንቋ ቀን 2023

የእናት ቋንቋ ቀን 2023Play09:39Experts say keeping expectations realistic is critical in bilingual education. Credit: Getty Image / KlausGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.85MB) የተባበሩት መንግሥታት የእናት ቋንቋ ቀን በየዓመቱ በመላው ተከብሮ ይውላል። ዘንድሮም ፌብሪዋሪ 21 ቀን ይታሰባል። ዕሳቤው ቋንቋዊና ባሕላዊ ዝንቅ ማኅበረሰባት የእናት ቋንቋቸውን ጠብቀውና አዳብረው ከሌላ ቋንቋ ወይም ቋንቋዎች ጋር አዛንቀው እንዲቀጥሉ ለማበረታት ነው። ወ/ሮ ጤንነት ታየ፤ የቪክቶሪያ ቋንቋዎች ትምህርት ቤት የአማርኛ መምህርት፤ የእናት ቋንቋን የመማር ጠቀሜታን አስመልክተው ይናገራሉ።አንኳሮችየእናት ቋንቋ ቀንየአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ቤትምዝገባShareLatest podcast episodesየክልሎች ልዩ ኃይልና ሚሊሺያ አባላት በአገር መከላከያ ሠራዊት ተጠባባቂ ኃይል ውስጥ እንዲካተቱ ዝግጅት እየተደረገ ነውየምርጫ ድምፅ ምዝገባ እንዲቀል የድንጋጌ ማሻሻያ ተደረገየኢትዮጵያ መንግሥት የደረሰበት በውል የማይታውቀውን የልጅ ኢያሱን አስከሬን አስፈልጎ የአገር መሪ የቀብር ሥነ ሥርዓት ሊያደርግለትና መታሰቢያ ሊያቆምለት ይገባል?በአውስትራሊያ አነስተኛ ዋጋ ያለውን የህክምና አገልግሎት እንዴት ማግኘት ይቻላል?