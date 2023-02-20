የእናት ቋንቋ ቀን 2023

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Experts say keeping expectations realistic is critical in bilingual education. Credit: Getty Image / Klaus

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የተባበሩት መንግሥታት የእናት ቋንቋ ቀን በየዓመቱ በመላው ተከብሮ ይውላል። ዘንድሮም ፌብሪዋሪ 21 ቀን ይታሰባል። ዕሳቤው ቋንቋዊና ባሕላዊ ዝንቅ ማኅበረሰባት የእናት ቋንቋቸውን ጠብቀውና አዳብረው ከሌላ ቋንቋ ወይም ቋንቋዎች ጋር አዛንቀው እንዲቀጥሉ ለማበረታት ነው። ወ/ሮ ጤንነት ታየ፤ የቪክቶሪያ ቋንቋዎች ትምህርት ቤት የአማርኛ መምህርት፤ የእናት ቋንቋን የመማር ጠቀሜታን አስመልክተው ይናገራሉ።

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