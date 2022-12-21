ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤እስላማዊ ስልጣኔ ምንድነው?Play11:02ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Teshome Berhanu Kemal. Credit: TB.KemalGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.46MB)Published 21 December 2022 at 12:08pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ደራሲ ተሾመ ብርሃኑ ከማል - 26 መጻሕፍትን ለንባብ ያበቁ ሲሆን፤ አራት ለሕትመት ያልበቁ መጻሕፍትንም ጽፈዋል። እስከ 2000 የሚደርሱ መጣጥፎችንም አስነብበዋል። ሰሞኑን “እስላማዊ ስልጣኔ በኢትዮጵያ” በሚል ርዕሰ ጉዳይ ለአንባቢያን እነሆኝ ባሉት መጣጥፋቸው ላይ ካሰፈሩት ውስጥ የእስላማዊ ስልጣኔ ምንነትንና መገለጫዎቹን አንስተው ይናገራሉ። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።Published 21 December 2022 at 12:08pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየስልጣኔ ፍቺየእስልምና ሃይማኖት መስፋፋትእስልምናና ሥነ ፅሑፍተጨማሪ ያድምጡኢትዮጵያ ውስጥ የእስላማዊ ስልጣኔ መነሻ የት ነው?ShareLatest podcast episodesምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“ማኅበራዊ ሚዲያን የምጠቀመው ለአገር ባሕል ማስተዋወቂያ፣ ለተጎዱ መርጃ፣ ለኢትዮጵያዊነትና አንድነት መስበኪያነት ነው” ነርስ መማር አለባቸውየአውስትራሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ቻይና ታሪካዊ ጉዞ ሊያቀኑ ነው"ማኅበረሰቡ ኢትዮጵያዊነታችንን በሕብረት በምናሳይበት የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን እግር ኳስ ዝግጅት ላይ እንዲገኝልን ጥሪ እናቀርባለን" የአስተባባሪ ኮሚቴ አባላትኢንዶሜሪዮሲስ ምንድነው?አውስትራሊያውያንና ኢትዮጵያውያን ሴቶችን ምን ያህል እያጠቃ ነው?