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ምልሰታዊ ምልከታ 2022፤እስላማዊ ስልጣኔ ምንድነው?

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Teshome Berhanu Kemal. Credit: TB.Kemal

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Published 21 December 2022 at 12:08pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ደራሲ ተሾመ ብርሃኑ ከማል - 26 መጻሕፍትን ለንባብ ያበቁ ሲሆን፤ አራት ለሕትመት ያልበቁ መጻሕፍትንም ጽፈዋል። እስከ 2000 የሚደርሱ መጣጥፎችንም አስነብበዋል። ሰሞኑን “እስላማዊ ስልጣኔ በኢትዮጵያ” በሚል ርዕሰ ጉዳይ ለአንባቢያን እነሆኝ ባሉት መጣጥፋቸው ላይ ካሰፈሩት ውስጥ የእስላማዊ ስልጣኔ ምንነትንና መገለጫዎቹን አንስተው ይናገራሉ። የ2022 መገባደጃ አስባብ በማድረግ በምለሰታዊ ምልከታ ደግመን አቅርበናል።

Published 21 December 2022 at 12:08pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  • የስልጣኔ ፍቺ
  • የእስልምና ሃይማኖት መስፋፋት
  • እስልምናና ሥነ ፅሑፍ
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ኢትዮጵያ ውስጥ የእስላማዊ ስልጣኔ መነሻ የት ነው?

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