"ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሐረር ጥንታዊነትን ይዞ የቆየ ከተማ የለም"አቶ ተወልዳ አብዶሽ

አንኳሮች
- የሐረር ከተማ አቆራቆር
- ጀጎል
- ሐረር የፍቅር፣ የመቻቻልና ሰላም ከተማነት
ሐረር
ሐረር ከኢትዮጵያ ጥንታዊና የስልጣኔ ማዕከል ከተሞች ውስጥ አንዷ ናት።
በአቶ ተወልዳ አብዱሽ - የሐረሪ ክልል የባሕል፣ ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ፤ ስለ ሐረር ታሪካዊ መነሻት ሲናገሩ የሃርላ ሥርወ መንግሥት ያጣቅሳሉ፤ ከአክሱም ቀጥሎ የራሳቸው የመገበያያ ሳንቲም የነበራት፣ አሁንም ድረስ በሙዚየሟ ውስጥ ተጠብቀው ስለመኖራቸው፣ ጥንታዊ አሠፋፈርና የአኗኗር ዘዬዋን ይዛ መቆየቷን በዋቤነት በመንቀስ ዘመናት ያሸመገለ የዕድገት ደረጃዋን በማሳያነት ያመላክታሉ።
አክለውም፤ የሐረር ከተማ ከአዲስ አበባ ቀጥላ በጣም በርካታ የብሔረሰቦች፣ ሃይማኖቶችና ያለፉ ሥርዓተ መንግሥታትን ቅርሶች በሙዚየሟ አቅፋና ጠብቃ ያለች መሆኗን ያስረዳሉ።
Harar - City Gates. Credit: Harari Culture, Tourism and Heritage Bureau
የቱሪዝም መስህቦቿ በሙዚየም ስብስቦች ብቻ የተወሰኑ እንዳልሆኑና እስካሁንም የአያሌ የአገር ውስጥና የባሕር ማዶ ቱሪስቶችን ቀልብ ስቦ ዘልቆ ያለውን ጅብን የመቀለብ የምሽት ክንውን ያነሳሉ።
ሐረር እንኳን ሰው ጅቡም ከሰው ጋር ተባብሮ የሚኖርባት የሰላም፣ የመቻቻልና የፍቅር ከተማነቷ በ2003 ለሰላም ከተማ ስየማና ተሸላሚነት እንዳበቃትም ያወጋሉ።
Harar - Hayna feeding ritual. Credit: Harari Culture, Tourism and Heritage Bureau
የሐረር ከተማ ጥንታዊ የስልጣኔና አኗኗር አሻራ ማሳያ ከሆኑት ድንቅ ኪነ ሕንፃ ሥራዎች በዩኒስኮ የተመዘገበው ጀጎል ተጠቃሽ ሲሆን፤ የአለላ ጥበብ ሥራዎች፣ የመፅሐፍ ጥረዛና ባሕላዊ የዕደ ጥበብ ቅርሶችም ተነቃሽ ናቸው።
Harar - City of Peace. Credit: Harari Culture, Tourism and Heritage Bureau
አቶ ተወልዳ አብዱሽ፤ የሐረሪ ክልል የባሕል፣ ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ፤ በተለይም በአውስትራሊያ ለሚኖሩ የሐረሪ ተወላጆችና ኢትዮጵያውያን፣ በሌሎችም ከፍለ ዓለማት ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የጉብኝት ጥሪያቸው ሲያቀርቡ "ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሐረርን እንዲያውቋት፣ ሐረርን እንዲጎበኟት፣ ሐረር የኢትዮጵያ አንደኛዋ ገፅታና የስልጣኔ ማዕከል መሆኗን እንዲረዱና በተለይም፤ ከረመዳን ፆም ስድስተኛ ቀናት በኋላ በሚከበረው የሸዋሊድ በዓል እንዲገኙ ጥሪ አቀርባለሁ" ብለዋል።
Credit: Harari Culture, Tourism and Heritage Bureau